Subota poslednji dan kupališne sezone na pećinačkim bazenima

Bazeni Pećinci privode kraju sezonu kupanja.

Poslednji dan kupališne sezone je subota, 29. avgust, nakon čega pećinački bazeni zatvaraju svoje kapije do narednog leta.

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