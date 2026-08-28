  • petak, 28. avgust 2026.
Subota poslednji dan kupališne sezone na pećinačkim bazenima
Društvo | Vesti | Pećinci
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Subota poslednji dan kupališne sezone na pećinačkim bazenima

28. avgust 2026. godine

Bazeni Pećinci privode kraju sezonu kupanja.

Poslednji dan kupališne sezone je subota, 29. avgust, nakon čega pećinački bazeni zatvaraju svoje kapije do narednog leta.

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