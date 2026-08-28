Dokumentacija za revitalizaciju dela puta od Buđanovaca ka Rumi

Ruma-Na 23.Sednici Skupštine opštine Ruma zakazanoj po hitnom postupku usvojena je Odluka o prenosu investitorskih prava i obaveza koja će omogučiti revitalizaciju dela puta između Rume i Buđanovaca. Radi se o delu saobraćajnice od Buđanovaca ka Rumi u dužini od 5,7 kilometara, širine 6 metara. Postupak se pokreće radi omogućavanja realizacije projekta sredstvima obezbeđenim iz kredita Evropske investicione banke i drugih izvora finansiranja kojima upravljaju „Putevi Srbije” d.o.o, na koje se i prenosi investitorsko pravo. Plan je da se radovi sprovedu do kraja godine. Kako Opština Ruma ne bi bila uskraćena za ova značajna sredstva, bilo je potrebno zakazati hitnu sednicu kako bi se ratifikovao ovaj dokument i prosledio Putevima Srbije.

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