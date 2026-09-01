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Nova školska godina počela za 8.100 učenika
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
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Nova školska godina počela za 8.100 učenika

1. septembar 2026. godine

Nova školska godina danas je počela u 16 osnovnih i srednjih škola na teritoriji Sremske Mitrovice, a školska vrata otvorena su za ukupno 8.100 učenika. Posebno važan dan je za 660 prvaka koji prvi put sedaju u školske klupe i prave jedan od najvažnijih koraka u svom odrastanju.

Prema rečima v. d. načelnice Gradske uprave za obrazovanje Dragane Sretenović, tokom prethodnog perioda radilo se na stvaranju što boljih uslova za nesmetano odvijanje nastave, uređenju školskih prostora i organizaciji rada.

– Pripremljena škola nije samo škola sa uređenim učionicama i dobrim uslovima za nastavu. To je škola u kojoj svako dete treba da se oseća sigurno, prihvaćeno i zaštićeno – istakla je Sretenović.

Grad Sremska Mitrovica i Gradska uprava za obrazovanje i ove godine pripremili su poklon-pakete školskog pribora za najmlađe školarce. Kako je navela načelnica, reč je o malom znaku pažnje kojim lokalna zajednica pokazuje brigu o deci koja započinju svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Prvacima je poželela da zavole školu, steknu nova prijateljstva, budu radoznali i svakog dana nauče nešto novo. Posebne čestitke uputila je učiteljima i nastavnicima, poželevši im snagu i inspiraciju za predstojeće mesece, dok je roditeljima poručila da su porodica i škola partneri sa istim ciljem – da svako dete bude sigurno, srećno i uspešno.

Ove godine Sremska Mitrovica ima i jedan razlog više za zadovoljstvo, jer je broj prvaka veći nego prošle godine. U prvi razred osnovne škole upisano je 660 dece, što je 40 prvaka više nego prethodne školske godine.

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