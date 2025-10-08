Stanje u saobraćaju

  • sreda, 8. oktobar 2025.
8. oktobar 2025. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Sremske Mitrovice, registrovane su dve saobraćajne nezgode, u kojima su povređene dve osobe.

