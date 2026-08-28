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U subotu „Vinski park“ u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica
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U subotu „Vinski park“ u Sremskoj Mitrovici

28. avgust 2026. godine

Gastro-vinski festival „Vinski park“ održava se u subotu, 29. avgusta, od 19 časova do ponoći.

U okviru festivala, na terasi Turističkog info centra, od 19 do 20 časova, biće organizovana slikarska radionica „Vino kao boja“, za 20 polaznika.

Ove godine, u okviru „Vinskog parka“, organizuje se i izbor najboljih fruškogorskih vina „TOP 50 FRUŠKA GORA“, u saradnji sa Udruženjem proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla SREM – FRUŠKA GORA. Proglašenje najboljih vina održaće se u 20:30 časova, na festivalskoj bini.

U muzičkom programu nastupaju:
LITTLE MISS MEMPHIS (NS)
DJ JAZZYSAD (SU)
IMPERIAL STRINGS (SM)

I ove godine „Vinski park“ nosi oznaku „Najbolje iz Vojvodine“, koju dodeljuje Pokrajinska vlada kao potvrdu kvaliteta u organizaciji manifestacija turističkog i privrednog karaktera. Organizator festivala je Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica, uz pokroviteljstvo Grada Sremska Mitrovica.

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