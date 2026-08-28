Vojska Srbije traži nove profesionalne vojnike: Ostanite u svom gradu i gradite karijeru sa sigurnošću

Da li ste se ikada zapitali kako izgleda život i karijera u uniformi? Vojska Srbije otvara vrata za sve mlade ljude, muškarce i žene, koji žele da postanu profesionalni vojnici i izgrade budućnost na sigurnim temeljima. Upravo o tome govori potpukovnik Zoran Komarica, komandant 15. tenkovskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske, koji ističe brojne prednosti ovog poziva.

Stabilnost, sigurnost i karijera u vašem mestu

Jedna od najvećih prednosti koju ovaj poziv nudi jeste mogućnost da ostanete i radite u svom gradu.

-Većina mladih se plaši da će morati da se seli u drugi grad, ali mi omogućavamo da se služba vrši u mestu stanovanja. Smatramo da je to jedna od ključnih prednosti, jer omogućava rad u poznatom okruženju – naglašava Komarica.

Kao profesionalni vojnik, dobijate stabilan posao sa sigurnom i redovnom platom, kao i niz drugih benefita. Zaposlenje se reguliše ugovorom na tri godine sa mogućnošću produženja do sticanja prava na penziju. Pored beneficiranog radnog staža i besplatnog vojnog zdravstvenog osiguranja, obezbeđen je i plaćen prevoz za dolazak i odlazak sa posla.

Razbijanje mitova: Vojska je mnogo više od discipline

Često postoje predrasude o vojnom pozivu.

Najčešća zabluda je da se u vojsci ‘samo čisti’“, kaže komandant 15. tenkovskog bataljona i dodaje: „Istina je da postoji disciplina, ali ona služi za izgradnju odgovornosti i timskog duha. Vojska je mnogo više od toga, ona nudi obuke, učešće u mirovnim misijama i kontinuirano usavršavanje u zemlji i inostranstvu. Mladima koji su motivisani, Vojska Srbije nudi širok spektar mogućnosti za napredovanje. „Ko je motivisan, uvek može korak više – poručuje on, ističući da se kroz stalno usavršavanje i rad na sebi mogu dostići visoki profesionalni ciljevi.

Kako se prijaviti?

Proces prijave je jednostavan. Svi zainteresovani kandidati, starosti od 18 do 35 godina, mladići i devojke, mogu se prijaviti u najbližoj kasarni Vojske Srbije ili putem sajta Ministarstva odbrane (www.mod.gov.rs) ili Vojske Srbije (www.vs.rs). Proces selekcije traje u proseku oko šest meseci, što pruža dovoljno vremena za ličnu pripremu.

Ne propustite priliku da postanete deo nečega većeg Iskoristite šansu za stabilnu, izazovnu i ponosnu karijeru.

Budite deo elite! Budite profesionalni vojnik!

Tekst i foto: Vojska Srbije

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