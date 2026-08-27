Mateja Vidović preplivao 25 kilometara na 39. Ohridskom plivačkom maratonu

Mateja Vidović, 18-godišnji plivač PVK Srem iz Sremske Mitrovice, ostvario je zapažen rezultat na 39. Ohridskom plivačkom maratonu. Čuvenu stazu “Klime Savin“, dugu 25 kilometara, preplivao je za 5 sati, 56 minuta i 12 sekundi i zauzeo sedmo mesto u muškoj konkurenciji. Ohridski plivački maraton održan je 22. avgusta, a za mladog Mitrovčanina ovo je bio prvi nastup na međunarodnoj ultramaratonskoj trci dugoj čak 25 kilometara.

Staza od Svetog Nauma do gradskog pristaništa u Ohridu predstavlja veliki test fizičke i mentalne izdržljivosti. Gotovo šest sati neprekidnog plivanja podrazumeva pažljivo raspoređivanje snage, pravilnu ishranu i hidrataciju tokom trke, prilagođavanje uslovima na jezeru i održavanje koncentracije kilometar za kilometrom. Vidović je sve to prošao već u svom prvom pokušaju i završio među prvih deset.

Težinu rezultata dodatno povećava konkurencija sa kojom se mladi član PVK Srem susreo. Pobednik ovogodišnje trke bio je Italijan Alesio Oćipinti, plivač sa velikim međunarodnim iskustvom, osvajač bronze na 25 kilometara na Svetskom prvenstvu 2019. godine i pobednik čuvene trke Kapri-Napoli. Vidović je, nasuprot većini iskusnijih rivala, tek zakoračio u svet ultramaratonskog plivanja.

Rođen je 2008. godine i iza sebe već ima uspešne nastupe na maratonima u Srbiji, ali je Ohrid predstavljao sasvim drugačiji izazov. Umesto nekoliko kilometara, pred njim je bilo 25 kilometara otvorene vode. Prema evidencijama Saveza za plivanje na otvorenim vodama Srbije (SPOVS), čiji je Vidović licencirani takmičar, on je prvi muški plivač iz Srbije od osamostaljenja države 2006. godine koji je završio glavnu trku Ohridskog plivačkog maratona na 25 kilometara.

Foto: PVK Srem

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