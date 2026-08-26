Mitrovčani Bojan Zdelar i Marija Dostanić na Svetskom prvenstvu u Poljskoj

Svetsko prvenstvo za seniore u kajaku i kanuu sprintu održava se u poljskom gradu Poznanju od 26. do 30. avgusta. Na najvažnijem takmičenju u sezoni boje Srbije braniće i članovi sremskomitrovačkog Kajak kluba Val, Bojan Zdelar i Marija Dostanić.

Bojan Zdelar nastupiće u jednosedu na 1.000 metara, dok će se Marija Dostanić takmičiti u jednosedu na 500 metara, kao i u dvosedu na istoj deonici sa Dunjom Stanojev iz Kajak kluba Tarket iz Bačke Palanke.

Uz mitrovačke kajakaše u Poznanju će biti i njihov dugogodišnji trener Nenad Kosijer, pod čijim vođstvom su ostvarili brojne uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Svetsko prvenstvo predstavlja završni i najveći izazov ove takmičarske godine. Zdelar i Dostanićeva pokušaće da višemesečni rad pretoče u što bolje rezultate i još jednom na dostojan način predstave Srbiju, Sremsku Mitrovicu i Kajak klub Val.

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