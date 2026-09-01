KOLIKO KOŠTA PRIPREMA ĐAKA ZA ŠKOLU? Spisak sve duži, račun sve veći

Početak školske godine zato za mnoge porodice znači ozbiljno planiranje kućnog budžeta. I kada se kupuju najosnovnije stvari, račun brzo raste, sveske, pribor, peretonica, ranac, blokovi i oprema za fizičko samo su deo onoga što je jednom školarcu potrebno.

U mitrovačkoj Knjižari i papirnici “Računovodstveni biro“, čiji je vlasnik Branislav Vukmir, prodaja školskog pribora počela je još početkom avgusta, a trajaće praktično do kraja septembra. Na policama je širok izbor svesaka, pribora, rančeva, torbi za fizičko, blokova i ostale opreme potrebne za početak nove školske godine.

Iako cene nisu značajnije rasle u odnosu na prošlu godinu, roditelji, kako kaže Vukmir, prilikom kupovine najčešće ipak prvo gledaju cenu i pažljivo biraju šta će kupiti.

-Trudimo se da imamo širok asortiman kako bi roditelji mogli da pronađu sve što im je potrebno na jednom mestu. U odnosu na prošlu godinu cene su blago povećane, uglavnom kod sitnijeg školskog pribora, dok su neki skuplji proizvodi ostali na prošlogodišnjem nivou.

Roditelji za školski ranac trenutno treba da izdvoje od oko 3.000 do 8.000 dinara, u zavisnosti od modela i kvaliteta. Sveske se mogu naći već za 50–60 dinara, dok one sa većim brojem listova i kvalitetnijom izradom koštaju 200, pa i 300 dinara. Za peretonicu je potrebno je izdvojiti od 500 do 3.000 dinara, u zavisnosti od toga kakvim priborom i kojom količinom je popunjena – ističe Vukmir i dodaje da se najviše traži sitan školski pribori, rančevi, torbe za fizičko, blokovi, kese za blokove i ostali pribor.

Iako su roditelji već počeli da kupuju, najveća gužva tek se očekuje. U “Računovodstvenom birou“ najveći broj kupaca očekuju od 25. avgusta, pa sve do 10. septembra, kada se i obično obavlja najveći deo kupovine za početak školske godine. Da bi roditeljima olakšali troškove, u knjižari je omogućena i kupovina na rate. Do 15. avgusta važio je popust od 20 odsto na celokupan školski pribor uz kupovinu udžbenika u knjižari, dok je isti popust na rančeve i dalje aktuelan, do isteka zaliha.

Za troje školaraca treba dobra računica

Jovana Ljeskovac iz Salaša Noćajskog ovog septembra ima čak troje školaraca. Najstarija ćerka Milica kreće u treći razred srednje škole, sin Mihajlo u sedmi, dok najmlađa Teodora tek započinje svoje školovanje i ove godine prvi put će sesti u đačku klupu.

-Nama roditeljima je potrebna psihička priprema za 1. septembar – kroz osmeh kaže Jovana.

-Početak školske godine je uvek pomalo stresan, jer mnogo toga treba pripremiti na vreme. Tu su knjige, školski pribor i brojne sitnice koje su deci potrebne, a pred polazak u školu obično obnovimo i garderobu. Kada spremate troje školaraca, sve to zahteva dobru organizaciju, ali i ozbiljan budžet – dodaje ona.

Kako bi bar donekle smanjila troškove, udžbenike za stariju decu ne kupuje uvek nove.

-Milici i Mihajlu uzimamo polovne knjige, jer smatram da nema potrebe da plaćamo nove udžbenike ukoliko se gradivo ili izdavač nisu promenili. Međutim, za najmlađu ćerku morala sam da kupim nove, pošto su radni listovi u polovnim knjigama uglavnom već ispisani. Potrebno je dosta novca da se samo jedno dete spremi za školu, a kamoli troje. Tu su knjige, pribor, garderoba, rančevi, koji su među skupljim stavkama ukoliko želite da kupite nešto kvalitetnije i dugotrajnije – objašnjava Salaščanka.

Upravo zbog brojnih obaveza i troškova, pripreme u porodici Ljeskovac počele su znatno pre prvog školskog zvona.

-Nisam čekala 1. septembar. Već negde sredinom raspusta počela sam sa pripremama i kupovinom, kako se svi troškovi ne bi nagomilali odjednom. Pomoć Grada Sremska Mitrovica za kupovinu udžbenika za đaka prvaka svakako nam je značajna, ali nije pokrila celokupne troškove pripreme dece za novu školsku godinu – kaže Jovana.

Podsetimo, Grad Sremska Mitrovica i ove godine izdvojio je sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, nastavljajući meru koja je prošle godine prvi put uvedena. Za ovu namenu iz gradskog budžeta opredeljeno je oko 500.000 evra.

Pravo na besplatne udžbenike ove godine ima 5.260 učenika od prvog do osmog razreda. Prijave su i dalje u toku i mogu se podneti preko škola ili elektronski, putem sajta Grada, najkasnije do 30. avgusta.

Besplatni udžbenici smanjuju troškove

Milena Božić iz Rume ovog 1. septembra u školu šalje dva đaka, Matiju koji kreće u prvi razred i Manju koja polazi u šesti razred osnovne škole. Time su udvostručeni troškovi pred 1.septembar za koji se priprema porodica Božić. Olakšavajuća okolnost za roditelje iz rumske opštine su besplatni udžbenici koje dodeljuje Opština Ruma za sve osnovce, pa se time troškovi smanjuju za par desetina hiljada dinara.

-Knjige su besplatne za oboje što finansira Opština Ruma i to je značajna stavka. Kupujemo sveske i opremu za likovno, rančevi su oko 5.000 dinara, tako da će matija dobiti nov, a Manja vrlo verovatno će nastaviti da koristi onaj od prošle godine jer je u dobrom stanju. Kupujemo novu graderobu, računam oko 10.000 dinara po svakom detetu, ali to nećemo odmah za prvi septembar, tome dodajemo i obuću, takođe sličan iznos. To su su samo one stvari koje se nose u školu. Ali polazak u prvi razred podrazumeva i opremanje kuće, pa je još jedan od troškova i radni sto sa policama za novog prvaka – kaže Milena Božić.

Udar na kućni budžet

Sa približavanjem početka nove školske godine, za mnoge roditelje počinje i jedan od većih sezonskih izdatka, priprema dece za povratak u školske klupe. Sveske, udžbenici, školski pribor, ranac, pernica, odeća i obuća samo su deo onoga što je potrebno obezbediti, a konačna suma zavisi od uzrasta deteta, broja školaraca u porodici, ali i mogućnosti roditelja.

Iako se deo stvari može iskoristiti od prethodne godine, spisak neophodnih školskih potrepština i dalje je dugačak. Za najmlađe je priprema posebno važna, jer polazak u školu podrazumeva i kupovinu većeg broja novih stvari, dok stariji đaci često imaju svoje želje kada su u pitanju rančevi, garderoba i obuća.

Kako izgleda priprema za novu školsku godinu i koliko ona opterećuje porodični budžet, pitali smo Petrovu mamu Slavicu Stupar iz Inđije.

-Krenuli smo već po knjižarama i prodavnicama sa spiskovima u ruci, moje dete kaže potrebno mu je sve, pa pripremamo znatan budžet – kaže Slavica.

Ona ističe da kupovina za školu nije samo nabavka svezaka i olovaka, već mnogo širi spisak troškova koji se pojavljuju uoči 1. septembra.

-Neophodno je uvek nešto od nove garderobe i obuće – dodaje ona.

Cene školskog pribora razlikuju se u zavisnosti od proizvođača i kvaliteta, pa roditelji nastoje da pronađu ravnotežu između onoga što je detetu potrebno i onoga što porodični budžet može da podnese. Poseban izdatak predstavljaju rančevi i pernice, a kada se tome dodaju nova

garderoba i obuća, priprema jednog đaka za školu može da dostigne značajnu sumu.

-Oko 30 hiljada dinara sam izdvojila za pripremu mog đaka, računajući udžbenike, pribor, sveske, ranac i garderobu – ističe mama Slavica Stupar.

Biranje svezaka, novog ranca i školskog pribora označava kraj letnjeg raspusta i početak novog poglavlja. Za roditelje, međutim, iza tog uzbuđenja stoji i pažljivo planiranje kućnog budžeta, jer povratak u školske klupe, osim novih obaveza, svake godine donosi i nove izdatke.

Sa ciljem da roditeljima olakša pripremu dece za školu, Opština Inđija i ove godine obezbeđuje besplatne udžbenike za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Skoro 2000 mališana ove godine dobiće udžbenike od inđijske opštine, ukupne vrednosti 25 miliona dinara. Posebne poklone na početku školske godine, Opština Inđija priprema za đake prvake kojih će ove godine biti 450 u školskim klupama.

ESN

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