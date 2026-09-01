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Sve se može kad se Čalmanci slože
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Sve se može kad se Čalmanci slože

1. septembar 2026. godine

Kao što je u više navrata do sad potvrđeno, sloga Čalmanaca nešto je što izdvaja ovo selo među ostalima. Tako je, ovih dana, zajedničkim zalaganjem meštana, u centru sela osvanuo drvengrad.

-Sticajem okolnosti našli smo konstrukciju koja je mogla da završi ko zna gde. Preneli smo je u Čalmu i na njenom osnovu, a uz podršku meštana našeg sela, uspeli smo da je sredimo, ofarbamo, postavimo nove daske i privedemo drvengrad nameni. Dodali smo još neke klackalice, a ostatak igrališta smo popravili – rekao je Mićo Zeljković i zahvalio se na podršci lokalnoj samoupravi i pojedinim lokalnim preduzetnicima koji su se uključili u akciju.

-Mislim da su ovo najbitnije stvari. Za decu moramo učiniti sve, i to ne samo ovde u centru, nego i u svim drugim ulicama u selu, kako bi deca imala gde da se igraju. Ono što najviše krasi naše selo jeste to što ljudi stavljaju Čalmu ispred svog privatnog života. Ljudi su uključeni, a i trenutni savet mesne zajednice je aktivan – dodao je predsednik, ukazavši na činjenicu da Čalmanci, što se iz priloženog i vidi, vode računa o svom selu, održavaju infrastrukturu, kao i higijenu, jedno su od retkih sela koja imaju javne kante za otpatke.

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