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Pećinačkom KC odobreno 1,6 miliona dinara za nastavak razvoja Virtuelnog muzeja
Društvo | Vesti | Pećinci
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Pećinačkom KC odobreno 1,6 miliona dinara za nastavak razvoja Virtuelnog muzeja

26. avgust 2026. godine

Kulturni centar „Pećinci“ nastavlja realizaciju jednog od svojih najznačajnijih projekata u oblasti zaštite i digitalizacije kulturnog nasleđa. Za drugu fazu projekta „Virtuelni muzej nepokretnog kulturnog nasleđa u Donjem Sremu“ obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1,6 miliona dinara, zahvaljujući podršci Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, dok će projekat, kao i prethodne godine, sufinansirati Opština Pećinci.

Projekat predstavlja nastavak sistematske digitalizacije nepokretnog kulturnog nasleđa na teritoriji opštine Pećinci. Nakon uspešno realizovane prve faze, tokom koje su digitalizovana 34 kulturna dobra, u drugoj fazi biće obuhvaćeno još 36 objekata narodnog graditeljstva, građanske arhitekture i sakralnog nasleđa, čime će ukupan broj digitalizovanih lokaliteta dostići 70 od ukupno 132 planirana kulturna dobra.

Tokom realizacije biće izrađeni stručni tekstovi, profesionalne fotografije, video-zapisi, 3D modeli i virtuelne ture, koji će biti dostupni putem postojećeg virtuelnog muzeja: https://kcpecinci.rs/virtuelni muzej/ i nacionalne platforme E-kultura. Na taj način kulturno nasleđe Donjeg Srema postaje trajno sačuvano u digitalnom obliku i dostupno građanima, učenicima, istraživačima i turistima, bez obzira na mesto u kom se nalaze.

Projekat se realizuje u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Sremskoj Mitrovici, uz učešće stručnjaka iz oblasti arheologije, zaštite kulturnog nasleđa i digitalnih tehnologija. Pored očuvanja kulturne baštine, projekat ima za cilj i razvoj kulturnog turizma, obrazovanja i naučnih istraživanja, kao i omogućavanje pristupa digitalnim kulturnim sadržajima svim kategorijama stanovništva.

Odobrena sredstva predstavljaju značajno priznanje dosadašnjim rezultatima Kulturnog centra „Pećinci“ u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa i potvrđuju da je projekat prepoznat kao primer dobre prakse u očuvanju i savremenoj prezentaciji kulturnih dobara. Završetkom druge faze biće napravljen još jedan važan korak ka stvaranju prve sveobuhvatne digitalne baze nepokretnog kulturnog nasleđa Donjeg Srema, koja će predstavljati dragocen resurs za sadašnje i buduće generacije.

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