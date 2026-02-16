  • ponedeljak, 16. februar 2026.
Šest medalja za AK „Sirmium“
Šest medalja za AK „Sirmium"

U vikendu za nama održana su prvenstva Srbije u dvorani za starije (U16) i mlađe (U14) pionire/ke u Beogradu, na kojima je Atletski klub Sirmium ponovo briljirao i osvojio šest medalja.

U subotu, za starije pionire, bronzu u skoku u vis osvojila je Šuljmanac Lenka, dok je štafeta 4x200m u sastavu Stojković Teodor, Miletić Relja, Tubić Ognjen i Kovačević Filip takođe došla do bronzanog odličja.

U nedelju, za mlađe pionire/ke zablistao je dvojac Pavlović Maša i Laketić Teodora.

Teodora je osvojila zlato na 60m i srebro na 200m, dok je Maša došla do srebra na 60m i zlata na 200m.

-Jako sam ponosan na ovu decu, koja nisu imala uslove poput rivala iz Beograda i Novog Sada, a ipak su donele medalje sa najjačeg takmičenja za njihov uzrast. Ove dve devojčice su trenutno kraljice sprinta u Srbiji za devojčice do 14 godina i pred njima i nama je blistava budućnost – zadovoljno konstatuje trener Macanović Slobodan.

