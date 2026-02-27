  • petak, 27. februar 2026.
Predstavljena knjiga Milana Subotića
Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Predstavljena knjiga Milana Subotića

27. februar 2026. godine

U četvrtak, 26. februara, mitrovačkoj publici predstavljena je knjiga „Pocepana suza pocepane duše“ zavičajnog autora Milana Subotića.

Recenziju Mirjane Marković, predsednika Književne zajednice Sremska Mitrovica, ovom prilikom pročitao je glumac Zvonko Bednar. Kako je knjiga objavljena dvojezično, na srpskom i engleskom, priču na engleskom pročitala je Svetlana Savićević, profesor engleskog jezika.

U muzičkom delu programa nastupili su Nikola Ivanović i Lazar Vuga, učenici Muzičke škole „Petar Krančević“.

Razgovor o knjizi sa autorom Milanom Subotićem vodila je Milijana Dmitrović Torma, profesor srpske književnosti.

U razgovoru, Subotić je otkrio teme i motive svoje kratke proze, kao i da je jedna priča posvećena piscu Đorđu Markoviću Koderu. Izneo je svoje mišljenje o različitim kategorijama čitalaca, kao i nadu da će njegov tekst dopreti do šire čitalačke publike.

