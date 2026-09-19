Jesen u školskom vinogradu: Poslednja berba u starom zasadu

U školskom vinogradu Srednje stručne škole „Stevan Petrović Brile“ u Rumi završena je berba grožđa. Na oko dvadeset ari, više od dve decenije raste oko 500 čokota sa gotovo deset sorti grožđa, kaberne sovinjon, šardone, afus-alija, kardinal, hamburg i druge. Gajenje i berba ovih sorti godinama su deo praktične nastave učenika koji pohađaju smer poljoprivredni tehničar.

Ovogodišnju berbu obavilo je oko 40 učenika, uz podršku nastavnika. Tako je berba i ovog septembra obeležila početak školske godine i proveru znanja stečenog u učionici. U školi su zadovoljni ovogodišnjim rodom i kvalitetom grožđa, posebno imajući u vidu loše vremenske uslove. Iako loza bolje podnosi letnje suše, u školskom vinogradu kažu da je primetan nedostatak gvožđa, koje biljka nije mogla da usvoji u punoj meri.

-Tome bi doprineo zalivni sistem, da smo ga imali. Gvožđa možda ima u zemljištu, ali se teško usvojilo. Poklopi se suša, koja dovodi do blokade usvajanja gvožđa. Potreban je zalivni sistem i bunari, rekao je Aleksandar Mišković, direktor SSŠ „Stevan Petrović Brile“, inače profesor voćarstva i vinogradarstva.

-Praktična nastava je najvažniji deo obrazovanja. Jedno je ono što nauče u učionici i što piše u knjizi, ali sve to mora da se dopuni na terenu. Tu učenici shvataju koliko je poljoprivreda jedna fabrika na otvorenom, kaže nastavnica voćarstva i vinogradarstva Mirjana Obrenović.

Ovo je bila poslednja berba na postojećem vinogradu, koji će se uskoro izvaditi i ustupiti mesto novom trening centru za potrebe Tehničke škole, sa kojom dele isti prostor. Novi zasad trebalo bi da bude podignut na proleće na parceli preko puta postojećeg vinograda, uz školski voćnjak. Planirana je nešto veća površina, oko 30 ari, ali i potpuno nov pristup – savremeni zasad koji će učenicima pružiti još više mogućnosti za praktičan rad.

-Veoma mi je drago što ćemo podići novi, moderan zasad, sa savremenim sortimentom. Sadićemo, između ostalih, sorte Morava, Dionis i Lasta, koje su otpornije na bolesti, pa će učenici imati priliku da upoznaju i ekološku proizvodnju grožđa, ističe profesorka Obrenović.

U starom ali i u novom vinogradu učenici rade svoj posao i teoriju sprovode u praksi.

-Danas smo imali berbu grožđa, ali i priliku da teoriju primenimo na delu. Sve ono što smo učili o stonim i vinskim sortama sada imamo priliku da prepoznamo i pokažemo u vinogradu. Uz pomoć profesora unapređujemo svoje znanje, kaže učenica Ivona Dimić.

-Pre mene su u ovom vinogradu radili moj brat i sestra. Lepo je znati da nastavljamo njihovim stopama, tamo gde su oni stali. Ovo je mesto na kome smo svi učili i sticali praktična znanja, kaže učenik Željko Popović.

A nakon berbe grožđa, narednhi dana u školskom voćnjaku uslediće i berba jabuke.

S.B.

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