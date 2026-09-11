Hodočašće za devojčicu Lunu

Svetozar Obradović iz Sremske Mitrovice odlučio je da peške krene do manastira Studenica, a svoje hodočašće posvetiće maloj Luni, devojčici iz okoline Sremske Mitrovice kojoj su potrebna sredstva za lečenje, pozivajući sve koji mogu da pomognu da se uključe u akciju.

Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, ovaj put za njega nije izazov niti dokazivanje fizičke izdržljivosti, već potreba da zastane, pomoli se i pronađe mir, ali i da se još više približi Bogu.

-Dok budem hodao, želeću da svaki moj korak bude jedna molitva za Lunu. Da moj put ne bude samo moj, već da kroz njega pokušamo da pomognemo jednom malom životu – poručio je Svetozar.

On je pozvao građane da se uključe na način na koji mogu – molitvom za Lunu, deljenjem objave kako bi njena priča stigla do što većeg broja ljudi, ali i finansijskom pomoći.

Za pomoć Luni moguće je poslati SMS poruku sa sadržajem 885 na broj 3030, a donacije se mogu uplatiti i na dinarski i devizni račun.

Dinarski račun: 160-6000000766403-31

Devizni račun: 160-6000000766277-21

IBAN: RS3516060000076627721

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

-Možda je jedan naš korak mali. Možda je jedna naša pomoć mala. Ali kada se mnogo malih koraka spoji, možemo napraviti veliki korak za Lunu – poručio je, uz poziv da svako napravi svoj korak za njeno bolje sutra.

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