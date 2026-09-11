  • petak, 11. septembar 2026.
Hodočašće za devojčicu Lunu
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Hodočašće za devojčicu Lunu

11. septembar 2026. godine

Svetozar Obradović iz Sremske Mitrovice odlučio je da peške krene do manastira Studenica, a svoje hodočašće posvetiće maloj Luni, devojčici iz okoline Sremske Mitrovice kojoj su potrebna sredstva za lečenje, pozivajući sve koji mogu da pomognu da se uključe u akciju.

Kako je naveo u objavi na društvenim mrežama, ovaj put za njega nije izazov niti dokazivanje fizičke izdržljivosti, već potreba da zastane, pomoli se i pronađe mir, ali i da se još više približi Bogu.

-Dok budem hodao, želeću da svaki moj korak bude jedna molitva za Lunu. Da moj put ne bude samo moj, već da kroz njega pokušamo da pomognemo jednom malom životu – poručio je Svetozar.

On je pozvao građane da se uključe na način na koji mogu – molitvom za Lunu, deljenjem objave kako bi njena priča stigla do što većeg broja ljudi, ali i finansijskom pomoći.

Za pomoć Luni moguće je poslati SMS poruku sa sadržajem 885 na broj 3030, a donacije se mogu uplatiti i na dinarski i devizni račun.

Dinarski račun: 160-6000000766403-31

Devizni račun: 160-6000000766277-21

IBAN: RS3516060000076627721

SWIFT/BIC: DBDBRSBG

-Možda je jedan naš korak mali. Možda je jedna naša pomoć mala. Ali kada se mnogo malih koraka spoji, možemo napraviti veliki korak za Lunu – poručio je, uz poziv da svako napravi svoj korak za njeno bolje sutra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Javni uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska – Opština Pećinci
categories_image
U Kupinovu počinje realizacija projekta „Znameniti junaci Kupinika“
categories_image
Prekid vodosnabdevanja u osam ulica u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Četiri osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Obaveštenje o uvidu u birački spisak
categories_image
Tropiko bend na 34.Pudarskim danima u Irigu
Povezane Vesti
categories_image

Vesti

Magični trg opet u Sremskoj Mitr...

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti | Poljoprivreda

Za podršku poljoprivredi 106,6 m...

categories_image

Hronika | Vesti

Dve Mitrovčanke među srebrnim od...

categories_image

Društvo | Hronika | Inđija | Vesti

Predsednik Srbije postavio kamen...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt