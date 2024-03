Predsednik Srbije postavio kamen temeljac za novu japansku fabriku

Poštovanjem starih, japanskih običaja, iscrtavanjem oka na darum lutki, koja je simbol sreće i novog početka, kao i postavljanjem kamena temeljca, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa saradnicima, i predsednik inđijske opštine Vladimir Gak označili su početak saradnje sa japanskom kompanijom JFE SHOJI koja planira da u ovu sremsku opštinu uloži 50 miliona evra.

-Ovo je izuzetno važna investicija, možda i važnija od drugih iz Japana, jer će ona dovesti i ostale japanske privrednike u Inđiju i Srbiju, naglasio je predsednik države i podsetio da je u Inđiji danas zaposleno 32 hiljade ljudi, što je za devet hiljada više nego pre nekoliko godina. Vučić je istakao i koliko je uvećana prosečna zarada, kao i izvoz u Japan, zahvalivši se partnerima i prijateljima iz ove zemlje što rade na približavanju Beograda i Tokija.

Kompanija iz Japana je deo holdinga koji posluje u 22 regiona širom sveta, sa preko 64 hiljade zaposlenih u okviru grupe. JFE Šoji Srbija će proizvoditi jezgra motora sa širokim spektrom primene, od električnih aparata za domainstvo do pomoćnih i glavnih motora za automobilsku industriju. Iz kompanije naglašavaju da će koristiti najnovije tehnologije i doprineti razoju automobilske i elektro-industrije kako u Srbiji tako i u Evropi.

U ime investitora prisutnima se obratio Jošicugu Kobajaši, izvršni potpredsednik kompanije JFE SHOJI:

-Čast mi je što polažemo kamen temeljac baš u Inđiji, ovo je prva ovakva fabrika u Evropi i verujem da ćemo ostvariti uspešnu saradnju, rekao je Kobajaši.

Predsednik Opštine Vladimir Gak rekao je da je Inđija ponosna na ovu investiciju:

-Kada uspete da zadovoljite sve kriterijume koje imaju japanski investitori, onda to stvarno znači da ste pobedili. Srce mi je puno, jer to je ono najznačajnije što ostaje iza nas koji se bavimo politikom, poručio je Gak i još jednom podsetio da je u Inđiji pre osam godina bilo 23 hiljade zaposlenih, dok ih je danas za devet hiljada više. On je rekao da je Inđija postala centar regije u koji se dolazi na posao iz svih okolnih gradova, Beograda i cele Srbije, kao i da će ova investicija pokrenuti lanac japanskih investicija.

Ceremoniji su, između ostalih, prisustvovali i ambasador Japana u Beogradu Akira Imamura, ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, pomoćnik ministra za dualno obrazovanje i vaspitanje Gabrijela Grujić

Mirjana Stupar

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Share this: Facebook

X