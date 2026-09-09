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Tri nezgode, dve osobe povređene
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Tri nezgode, dve osobe povređene

9. septembar 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Inđije, Rume i Sremske Mitrovice, evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe.

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