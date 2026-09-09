Najava isključenja struje za četvrtak, 10. septembar

Za četvrtak, 10. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova

Trg Ćire Milekića od br. 3-7 i 14-30 i b.b.

Parobrodska od br. 1-13 i 6-10 i 39

Vuka Karadžića 2-4, 3, 10 i bb

Puškinova br. 19

Trg Svetog Stefana od br. 28-30

Pravoslavna crkva – Trg Ćire Milekića br. 7

Telenor d.o.o.

Pozorište

Gradski park

Svetozara Miletića od br. 1-55 i 4-24

Promenada br. 21

Ilariona Ruvarca od br. 1-5 i 2-4 i b.b.

Muzej Srema

Istorijski arhiv Srem

Hotel “Sirmium”

Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova

Dekanske bašte br. 1-7, 2-6, 10-11

Vodna od br. 1-19 i 27-49 i 2-38

Pivarska br. 6

Branka Radičevića od br. 9-15 i 4-32 i br. 3

Market “Gomeks” – ul. Branka

Radičevića b.b.

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