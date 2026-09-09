Najava isključenja struje za četvrtak, 10. septembar

Za četvrtak, 10. septembar, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Sremska Mitrovica od 09:00 do 11:00 časova
Trg Ćire Milekića od br. 3-7 i 14-30 i b.b.
Parobrodska od br. 1-13 i 6-10 i 39
Vuka Karadžića 2-4, 3, 10 i bb
Puškinova br. 19
Trg Svetog Stefana od br. 28-30
Pravoslavna crkva – Trg Ćire Milekića br. 7
Telenor d.o.o.
Pozorište
Gradski park
Svetozara Miletića od br. 1-55 i 4-24
Promenada br. 21
Ilariona Ruvarca od br. 1-5 i 2-4 i b.b.
Muzej Srema
Istorijski arhiv Srem
Hotel “Sirmium”
Sremska Mitrovica od 11:30 do 13:30 časova
Dekanske bašte br. 1-7, 2-6, 10-11
Vodna od br. 1-19 i 27-49 i 2-38
Pivarska br. 6
Branka Radičevića od br. 9-15 i 4-32 i br. 3
Market “Gomeks” – ul. Branka
Radičevića b.b.