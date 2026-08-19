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Vlada predložila da minimalac bude 70.470 dinara
Ekonomija | Vesti
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Vlada predložila da minimalac bude 70.470 dinara

19. avgust 2026. godine

Prvi potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je predlog Vlade da se od 1. januara naredne godine minimalna zarada u Srbiji poveća za 9,2 odsto, sa 64.554 na 70.470 dinara.

Mali je, na konferenciji za novinare nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj je razmatran iznos minimalne cene rada za 2027. godinu, istakao da je to poslednji korak u ostvarenju cilja da do kraja naredne godine minimalna zarada u Srbiji bude 650 evra.

Prema njegovim rečima, to pokazuje snagu naših javnih finansija i odgovornost koju Vlada ima prema socijalnim partnerima, kao i brigu o ljudima.

Sa ovim povećanjem minimalne zarade idemo na 117 odsto pokrivenosti minimalne potrošačke korpe, istakao je on, podsetivši na to da je 2012. godine ta pokrivenost bila samo 62 odsto.

Potpredsednik Vlade je naglasio da kada su pregovori i razgovori oko minimalne zarade u pitanju, uvek mora da se prati i tržište rada i da je to veoma odgovorno i pažljivo sagledano.

-Zato idemo i sa povećanjem neoporezivog dela dohotka od 9,2 odsto, u istom iznosu u procentima u kojima se povećava i minimalna zarada – naveo je Mali i dodao da se, po radnom času, ta zarada povećava sa 371 dinar na 405 dinara.

Mali je objasnio da bi Vlada, ako sve bude kako treba u smislu priprema, već na narednoj sednici mogla doneti takvu odluku, kako bi i poslodavci i zaposleni, imali dovoljno vremena da se za to pripreme.

Sa povećanjem od 9,2 odsto, kako je rekao, ide se ka cilju da do kraja naredne godine prosečna zarada u Srbiji bude 1.400 evra, budući da minimalna zarada podiže i prosečnu zaradu.

On je rekao da je BDP u drugom kvartalu ove godine porastao za 3,6 odsto, i jedna smo od najbrže rastućih ekonomija u Evropi, dodavši i da je Srbija sačuvala makroekonomsku stabilnost pošto je udeo javnog duga 43,7 odsto.

-Takođe, ohrabrujuće je i to što je stopa inflacije u junu bila samo 1,9 odsto, a država je smanjenjem akcize na naftu i naftne derivate, umnogome usporila porast cena na tržištu – zaključio je Mali.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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