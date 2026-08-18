  • utorak, 18. avgust 2026.
Nov bunar u Donjim Petrovcima za bolje vodosnabdevanje
Ekonomija | Vesti | Ruma
0 Komentara

Nov bunar u Donjim Petrovcima za bolje vodosnabdevanje

18. avgust 2026. godine

Donji Petrovci-U Donjim Petrovcima izbušen je bunar dubok 135 metara, čija se izdašnost procenjuje na oko 10 litara vode u sekundi, čime će lokalni vodovod dobiti dodatni resurs posebno značajan u periodima povećane potrošnje. Bunar su, u okviru radova na unapređenju vodosnabdevanja, realizovali Opština Ruma i JP „Vodovod“, uz podršku Autonomne Pokrajine Vojvodine. Iako su Donji Petrovci povezani na regionalni vodovod i do sada nisu imali sopstveni bunar, novi izvor vode imaće važnu ulogu tokom letnjih meseci, kada je potrošnja vode veća. Dodatne količine vode omogućiće pouzdanije snabdevanje, ali i doprineti stabilizaciji pritiska u vodovodnoj mreži.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Šidu
categories_image
Dom zdravlja Šid otvoren za predloge i pitanja građana
categories_image
Šimanovačka osnovna škola dobija novi krov i fasadu
categories_image
Udruženje „Sremska svinjokolja i kobasicijada Šid“ uz Sofiju i Alekseja
categories_image
Novi put olakšava život i rad građanima i privrednicima
categories_image
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u poseti Opštini Irig
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Ruma

Uspešna poseta Rumljana Nemačkoj...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Sredstva za dezinfekciju školama...

categories_image

Društvo | Projekti | Servis | Vesti | Sremska Mitrovica

Grad i Sportski savez nastavljaj...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Iz mačvanskog atara do vrha Evrope

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt