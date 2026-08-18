Nov bunar u Donjim Petrovcima za bolje vodosnabdevanje

Donji Petrovci-U Donjim Petrovcima izbušen je bunar dubok 135 metara, čija se izdašnost procenjuje na oko 10 litara vode u sekundi, čime će lokalni vodovod dobiti dodatni resurs posebno značajan u periodima povećane potrošnje. Bunar su, u okviru radova na unapređenju vodosnabdevanja, realizovali Opština Ruma i JP „Vodovod“, uz podršku Autonomne Pokrajine Vojvodine. Iako su Donji Petrovci povezani na regionalni vodovod i do sada nisu imali sopstveni bunar, novi izvor vode imaće važnu ulogu tokom letnjih meseci, kada je potrošnja vode veća. Dodatne količine vode omogućiće pouzdanije snabdevanje, ali i doprineti stabilizaciji pritiska u vodovodnoj mreži.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.