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Sedam medalja za mlade nade Sirmiuma u Smederevskoj Palanci
Sport
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Sedam medalja za mlade nade Sirmiuma u Smederevskoj Palanci

18. avgust 2026. godine

Atletski klub Sirmium proteklog vikenda nastupio je na tradicionalnom atletskom mitingu u Smederevskoj Palanci, na kojem atletičari ovog kluba kao i svake godine rado učestvuju. Iako su ovog puta otišli sa nešto manjim brojem takmičara, kući su se vratili sa čak sedam osvojenih medalja.

Do zlatnih medalja stigli su Aleksandar Radovanović u skoku u dalj i Matija Radošević na 50 metara sa preponama. Isti dvojac osvojio je i srebrne medalje, Aleksandar na 50 metara sa preponama, a Matija u skoku u dalj. Srebrne medalje osvojile su i Mila Mimić u skoku u dalj i Una Džever na 600 metara.

Posebno vredan rezultat ostvarila je Ena Savić, koja je zauzela četvrto mesto u skoku u dalj, takmičeći se sa godinu dana starijim devojčicama. Ena je skočila odličnih 4,20 metara, čime je svoj lični rekord popravila za čak 21 centimetar.

Radost Mitrovčanima donela je i zlatna medalja u miks štafeti, u kojoj su za Sirmium trčali Aleksandar Radovanović, Ena Savić, Matija Radošević i Una Džever.

-Kada se saberu utisci, treneri Nina Džever i Vanja Milanović mogu biti veoma zadovoljne nastupom svojih takmičara, posebno imajući u vidu da je klub na ovo nadmetanje otputovao sa manjim brojem takmičara. Sedam medalja i nekoliko odličnih ličnih rezultata još jednom su potvrda kvalitetnog i predanog rada – navode iz Atletskog kluba Sirmium.

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