Mitrovčani veslali do medalja

Najmlađi takmičari Kajak kluba Val iz Sremske Mitrovice ostvarili su zapažene rezultate na Prvenstvu Srbije u mini kajaku u Bačkoj Palanci, osvojivši jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju.

Najuspešniji pojedinačni rezultat ostvario je Mihailo Vujanić, koji je u konkurenciji takmičara rođenih 2016. godine osvojio prvo mesto u jednosedu na 1.000 metara i postao prvak Srbije.

Do srebrne medalje stigla je posada četveroseda u konkurenciji takmičara rođenih 2015. godine. Janko Petrović, Gavrilo Novaković, Despot Dostanić i Kosta Laketić zauzeli su drugo mesto u trci na 500 metara i tako Valu doneli još jedno odličje.

Janko Petrović i Gavrilo Novaković nastupili su i u dvosedu na 500 metara, gde su osvojili treće mesto i bronzanu medalju. U istoj disciplini takmičila se i druga posada mitrovačkog kluba, koju su činili Mihajlo Vukmir i Despot Dostanić. Oni su u brojnoj konkurenciji zauzeli deseto mesto.

Predstavnici Vala zabeležili su plasmane i u trkama jednoseda na 1.000 metara za takmičare rođene 2015. godine. Kosta Laketić završio je takmičenje na desetom, dok je Mihajlo Vukmir zauzeo 12. mesto.

Mladi kajakaši su kroz nastupe u više disciplina stekli značajno takmičarsko iskustvo, dok osvojene medalje predstavljaju potvrdu njihovog dosadašnjeg rada i napretka.

Ekipu je na Prvenstvu Srbije predvodio trener Igor Došen, pod čijim vođstvom najmlađi takmičari Vala napreduju i ostvaruju zapažene rezultate na nacionalnim takmičenjima.

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