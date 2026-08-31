Radovi na putevima

Putevi Srbije“ d.o.o. obaveštava vozače da je izmenjen režim saobraćaja na državnom putu I A reda broj 3, u zoni petlje Pećinci zbog izvođenja radova na rekonstrukciji natputnjaka.

Tokom izvođenja radova saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija normalno, dok je u suprotnom smeru za saobraćaj zatvorena preticajna saobraćajna traka i saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Takođe za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu.

Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci.

Radovi se izvode u fazama i planiran rok završetka radova je 20.9.2026. godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Takođe, u toku su radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije, u zoni petlje Ruma centar (veza državnih puteva I B reda broj 21 i II A reda broj 126). Radovi će se izvoditi u fazama sledećom dinamikom:

u I fazi radova, do 5.9.2026. godine, obustavljen je saobraćaj na isključenju sa državnog puta II A reda broj 126 na državni put I B reda broj 21, ka Novom Sadu, kao i na uključenju sa državnog puta I B reda broj 21 na državni put II A reda broj 126, u smeru ka Rumi i Inđiji.

u II fazi radova, u periodu od 5.9. do 17.9.2026. godine, biće obustavljen saobraćaj na isključenju sa državnog puta I B reda broj 21 ka Inđiji i Rumi, kao i na uključenju sa državnog puta II A reda broj 126, u smeru ka Šapcu.

u III fazi radova, od 17.9. do 23.9.2026. godine, saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila na državnom putu II A reda broj 126, iz smera Rume ka Inđiji.

u IV fazi radova, od 23.9. do 30.9.2026. godine, saobraćaj će se odvijati uz naizmenično propuštanje vozila na državnom putu II A reda broj 126, iz smera Inđije ka Rumi.

Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

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