Najava isključenja struje za ponedeljak, 31. avgust

Za ponedeljak, 31. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:
Kuzmin od 08:00 do 11:30 časova
Vuka Karadžića od br. 31-145 i 38-188
Železnička od br. 31-109 i 34-108 i b.b.
Romanija
Zadružna od br. 21-45 i 28-54
Zmaj Jovina br. 2
Železnička od br. 3-29 i 4-32
Vuka Karadžića od br. 1-29 i 2-36
M. Tita br. 1
Semafor na raskrsnici ul. Z, Jovina – V. Karadžića
Zmaj Jovina od br. 3-57 i 4-68
Kajke Dokić od br. 1-29 i 2-30 i b.b.
Zmaj Jovina od br. 61-93 i 70-152 i br. 62 i b.b.
Kajke Dokić sokak od br. 8-18
Filipa Višnjića od br. 1-33 i 2-32
Kudeljara b.b.
Kuzmin od 11:30 do 14:00 časova
Savska od br. 65-131 i 54-114 i br. 32
Ustanička
Savska od br. 133-187 i 116-172 i b.b.
Vuka Karadžića od br. 127-129 i 142-148