Najava isključenja struje za ponedeljak, 31. avgust

Za ponedeljak, 31. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Kuzmin od 08:00 do 11:30 časova

Vuka Karadžića od br. 31-145 i 38-188

Železnička od br. 31-109 i 34-108 i b.b.

Romanija

Zadružna od br. 21-45 i 28-54

Zmaj Jovina br. 2

Železnička od br. 3-29 i 4-32

Vuka Karadžića od br. 1-29 i 2-36

M. Tita br. 1

Semafor na raskrsnici ul. Z, Jovina – V. Karadžića

Zmaj Jovina od br. 3-57 i 4-68

Kajke Dokić od br. 1-29 i 2-30 i b.b.

Zmaj Jovina od br. 61-93 i 70-152 i br. 62 i b.b.

Kajke Dokić sokak od br. 8-18

Filipa Višnjića od br. 1-33 i 2-32

Kudeljara b.b.

Kuzmin od 11:30 do 14:00 časova

Savska od br. 65-131 i 54-114 i br. 32

Ustanička

Savska od br. 133-187 i 116-172 i b.b.

Vuka Karadžića od br. 127-129 i 142-148

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