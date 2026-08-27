  • četvrtak, 27. avgust 2026.
Dve osobe povređene u saobraćaju
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Dve osobe povređene u saobraćaju

27. avgust 2026. godine

Od juče, na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, na teritoriji Stare Pazove, Rume i Pećinaca, evidentirane su tri saobraćajne nezgode.

Povređene su dve osobe.

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