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Lažni pozivi „lekara“: MUP apeluje na građane da budu oprezni
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Lažni pozivi „lekara“: MUP apeluje na građane da budu oprezni

28. avgust 2026. godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u prethodnom periodu zabeležena učestala pojava krivičnih dela prevare, u kojima se izvršioci lažno predstavljaju kao lekari, često navodeći imena poznatih i priznatih zdravstvenih ustanova, kako bi od građana iznudili novac.

Najčešće pozivaju građane starije životne dobi na fiksni telefon i saopštavaju im da je neko od članova njihove porodice teško povređen, najčešće u saobraćajnoj nezgodi ili usled pada, i da mu je neophodna hitna operacija.

Nakon toga od građana zahtevaju da, zbog navodne hitnosti, predaju velike iznose novca u gotovini.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da budu oprezni i da ne nasedaju na ovakve pokušaje prevare.

Ukoliko prime poziv u kojem im se saopštavaju ovakve ili slične informacije, građani treba da ostanu pribrani i da pre nego što preduzmu bilo kakvu radnju, provere navode sa drugim članovima porodice, odnosno da direktno kontaktiraju osobu za koju se tvrdi da je povređena ili druge članove porodice.

MUP posebno apeluje na mlađe članove porodice da svoje roditelje, bake i deke i druge starije članove porodice upozore na postojanje ovakvih prevara i objasne im kako da postupe ukoliko dobiju sumnjiv telefonski poziv.

-Ne dozvolite da strah i panika budu razlog da ostanete bez svog novca. Proverite informaciju pre nego što bilo šta preduzmete – navodi se u saopštenju.

U slučaju sumnje da je reč o pokušaju prevare, građani treba da obaveste policiju, dodaje se u saopštenju.

Izvor: www.srbija.gov.rs

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