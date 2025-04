Radno vreme Apoteke “Sremska Mitrovica” tokom predstojećih praznika

Državna apoteka „Sremska Mitrovica“ (Stari šor 65, na glavnom ulazu bolnice) radiće za vreme predstojećih praznika po sledećem rasporedu:

-petak, 18. april od 07:00 do 16:00 časova

-subota, 19. april od 09:00 do 16:00 časova

-nedelja, 20. april – neradan dan

-ponedeljak, 21. april od 07:00 do 20:00 časova

