Najava isključenja struje za petak, 28. avgust

Za petak, 28. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 08:00 do 12:00 časova

Zmaj Jovina od broja 41 do 145 i od 50 do 154

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