  • četvrtak, 27. avgust 2026.
Najava isključenja struje za petak, 28. avgust
Servis
0 Komentara

Najava isključenja struje za petak, 28. avgust

27. avgust 2026. godine

Za petak, 28. avgust, zbog planiranih radova na mreži najavljena su sledeća isključenja električne energije:

Martinci od 08:00 do 12:00 časova

Zmaj Jovina od broja 41 do 145 i od 50 do 154

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dve osobe povređene u saobraćaju
categories_image
Zbog „Vinskog parka“ 29. avgusta zatvoren deo Ulice Vuka Karadžića
categories_image
Radovi kod nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji
categories_image
Savska voda bezbedna za kupanje
categories_image
Najava isključenja struje za četvrtak, 27. avgust
categories_image
Tri saobraćajke u toku jučerašnjeg dana
Povezane Vesti
categories_image

Servis

Obustava saobraćaja od ponedeljka

categories_image

Društvo | Hronika | Servis | Vesti

Nova kružna raskrsnica u Sremsko...

categories_image

Servis

VAŽNO OBAVEŠTENJE: U sredu bez v...

categories_image

Servis

Najava isključenja struje za čet...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt