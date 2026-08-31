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Protekle nedelje rođene 23 bebe u Sremskoj Mitrovici
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Protekle nedelje rođene 23 bebe u Sremskoj Mitrovici

31. avgust 2026. godine

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Tokom protekle nedelje u porodilištu mitrovačkog Zdravstvenog centra rođene su 23 bebe – 12 devojčica i 11 dečaka.

Roditeljima čestitamo, a mališanima želimo zdrav i srećan početak života!

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