Obaveštenje o radovima na putevima

Radovi na putevima u Sremu – izmenjen režim saobraćaja
Putevi Srbije d.o.o. obaveštavaju vozače da je na državnom putu I A reda broj 3, u zoni petlje Pećinci, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji natputnjaka, izmenjen režim saobraćaja.
Saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija se normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.
Istovremeno, zatvoreni su:
- isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda;
- uključenje sa petlje Pećinci u smeru ka Sremskoj Mitrovici i Šidu.
Obilazni put za Pećince je preko petlje Šimanovci.
Radovi se izvode u fazama, a planirani rok završetka radova je 30. avgust 2026. godine.
Košenje trave na deonici Dobanovci – Batrovci
Na državnom putu I A reda broj 3, na deonici petlja Dobanovci – granični prelaz Batrovci, u oba smera, do 30. avgusta 2026. godine, tokom svetlog dela dana izvode se radovi na košenju trave u putnom pojasu.
Radovi obuhvataju košenje trave u razdelnom pojasu, na bankinama i na ostalim zelenim površinama.
U zoni radova, u zavisnosti od faze izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena:
- preticajna saobraćajna traka u dužini do jednog kilometra, ili
- zaustavna saobraćajna traka u dužini do pet kilometara.
Vozačima se savetuje da povećaju oprez i brzinu prilagode uslovima saobraćaja u zoni izvođenja radova.