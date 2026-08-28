Obaveštenje o radovima na putevima

Radovi na putevima u Sremu – izmenjen režim saobraćaja

Putevi Srbije d.o.o. obaveštavaju vozače da je na državnom putu I A reda broj 3, u zoni petlje Pećinci, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji natputnjaka, izmenjen režim saobraćaja.

Saobraćaj u smeru ka Beogradu odvija se normalno, dok je u suprotnom smeru zatvorena preticajna saobraćajna traka, a saobraćaj se odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

Istovremeno, zatvoreni su:

isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda;

uključenje sa petlje Pećinci u smeru ka Sremskoj Mitrovici i Šidu.

Obilazni put za Pećince je preko petlje Šimanovci.

Radovi se izvode u fazama, a planirani rok završetka radova je 30. avgust 2026. godine.

Košenje trave na deonici Dobanovci – Batrovci

Na državnom putu I A reda broj 3, na deonici petlja Dobanovci – granični prelaz Batrovci, u oba smera, do 30. avgusta 2026. godine, tokom svetlog dela dana izvode se radovi na košenju trave u putnom pojasu.

Radovi obuhvataju košenje trave u razdelnom pojasu, na bankinama i na ostalim zelenim površinama.

U zoni radova, u zavisnosti od faze izvođenja radova, za saobraćaj će biti zatvorena:

preticajna saobraćajna traka u dužini do jednog kilometra, ili

zaustavna saobraćajna traka u dužini do pet kilometara.

Vozačima se savetuje da povećaju oprez i brzinu prilagode uslovima saobraćaja u zoni izvođenja radova.

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