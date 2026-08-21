Radovi na auto-putu Kuzmin-Sremska Rača u završnoj fazi: Otvaranje deonice najavljeno za sredinu oktobra

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović obišao je danas sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem gradilište auto-puta Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu. Vučić je izjavio tokom obilaska radova da će taj auto-put povezati Beograd sa Bijeljinom i kasnije sa Banjalukom i najavio, posle razgovora sa predstavnicima izvođača radova, turske kompanije „Azvirt“, da će novih 18 kilometara auto-puta do Sremske Rače biti otvoreno 15. oktobra.

Tim povodom, gradonačelnik Nedimović je izjavio da Sremska Mitrovica izgradnjom ove saobraćajnice dobija neverovatnu poziciju i najavio je da će na lokalnoj skupštini doneti odluku o izgradnji dve nove industrijske zone.

-Sremska Rača je jedan od najopterećenijih prelaza, kako u pogledu broja kamiona, tako i u pogledu broja putničkih vozila. Da ne pričam o graničnom prelazu gde će se sve ubrzati. To je, za stanovnike ovog kraja, savršenstvo. Na teritoriji Sremske Mitrovice, tri sela pripadaju ovom delu autoputa, to su Kuzmin, Bosut, i Sremska Rača, a naš grad sada dobija jednu neverovatnu poziciju, autoput s jedne strane, Šid-Beograd, i onda, tamo kod Jarka, autoput Ruma-Šabac – rekao je Nedimović za „Tanjug“ nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao radove na izgradnje deonice Kuzmin – Sremska Rača.

Nedimović je ukazao da se u prethodnih 20-30 godina prolazilo kroz Kuzmin, naseljeno mesto, pa kroz Bosut i delom kroz Raču da bi se stiglo do Sremske Rače. On je dodao da je postojala velika frekvencija saobraćaja te da će se sada ići auto-putem brže i kvalitetnije, a sela će, kako je rekao, biti sela, a ne „magistrala“.

Na pitanje koliko će izgradnja auto-puta Kuzmin-Sremska Rača uticati na nove investicije, Nedimović je rekao da će tačka Kuzmin biti ključna tačka gde se ukršta autoput Kuzmin-Rača sa auto-putem Šid-Beograd, tamo gde ide ka Hrvatskoj.

-Baš na toj međi pravimo novu radnu zonu, i još ćemo jednu u Laćarku, pošto planiramo da napravimo novi izlaz sa autoputa kod Laćarka. Pored kapitalnog auto-puta, lokalna samouprava obezbedila je sredstva i dokumentaciju za obnovu puteva širom mitrovačke opštine. U narednih godinu dana planirano je otvaranje ili završetak 18 velikih gradilišta – rekao je Nedimović.

Foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

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