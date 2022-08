Miki Maus na mitrovačkim ulicama

Nedavno se u Sremskoj Mitrovici obreo „Fića“, Fiat 500A prezentovan davne 1936. godine, najmanji i najjeftiniji auto u svetu u prošlom milenijumu. Njegovu više no interesantnu karoseriju (reč je o minijaturnom dvosedu) italijanska javnost je u to vreme nazvala „Topolino“ odnosno „Miki Maus“.

Tadašnja niska cena omogućila je velikom broju ljudi u Italiji, ali i širom Evrope, da sebi priušti motorno vozilo o kom su do tada mogli samo da sanjaju i tako sebi olakšaju život.

Penzionisani (van)bračni par je, navodno, u ovom autu, starijem od „Fiće“ uspeo da pređe put od malog francuskog gradića u kom žive, čak do Nju Delhija.

To su i ovekovečili na ovom, svojevremeno, najjeftinijem vozilu, koje sad gotovo da nema cenu, jer je opremljen i sređen na način da bi svakom vlasniku i ljubitelju oldtajmera oduzeo dah, a o običnim građanima da i ne govorimo.

Naime, kako saznajemo, ovaj dvosed iz prošlog milenijuma je prešao više hiljada kilometara i bezbedno prevezao dva putnika preko više kontinenata.

Nadamo se da se u Sremu, Vojvodini i Srbiji provode podjednako lepo, kao i kad su vozili za Nju Delhi, i da će narednom zgodom na svom autu neprocenjive vrednosti dopisati i ime naše države, u kojoj se trenutno dobro provode, istražujući istorijska, gastronomska, kulturna, ali i prirodna bogatstva.

S. Radivojević

