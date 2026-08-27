Obrež igrao za Kosmet

Humanitarni turnir „Igraj za Kosmet“ prvi put je održan u Obrežu, u organizaciji humanitarne organizacije „Svi za Kosmet“, koja godinama širom Srbije prikuplja i dostavlja pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji, u saradnji sa Mesnom zajednicom Obrež.

Aktivista organizacije „Svi za Kosmet“ Nenad Blažon iz Obreža, na čiju inicijativu je turnir održan u ovom mestu, rekao je da je na kraju akcije prikupljeno ukupno 145.370 dinara za pomoć našem narodu na Kosovu i Metohiji.

-Prezadovoljan sam odzivom Obrežaca i svih onih koji su došli da podrže turnir, kao i prikupljenim sredstvima, posebno imajući u vidu da je cilj turnira prikupljanje humanitarne pomoći za naš narod na Kosovu i Metohiji. Mesna zajednica Obrež nam je takođe pružila veliku podršku – donirali su piće, a sav prihod od prodaje ušao je u konačan bilans prikupljenih sredstava. Pored toga, tokom turnira bile su postavljene i humanitarne kutije, dostupne svim ljudima dobre volje koji su želeli da daju svoj doprinos ovoj akciji. Posebno bih se zahvalio Stojanu Josimovom Coletu i klubu Arena Obrež na velikom razumevanju i na obezbeđenom prostoru za održavanje turnira – rekao je Blažon.

Turnir je okupio veliki broj učesnika i meštana, koji su kroz sport, druženje i humanost dali svoj doprinos prikupljanju pomoći za Kosovo i Metohiju.

-Posebno nam je drago što je Obrež po prvi put bio domaćin turnira „Igraj za Kosmet“ i što su se meštani, učesnici i gosti odazvali u velikom broju. Ovaj turnir pokazao je da sport i druženje mogu da budu način da se zajedno učini nešto dobro i značajno. Hvala svima koji su učestvovali, donirali i pomogli u organizaciji turnira – rekla je Milica Isakov iz Obreža, učesnica turnira.

Takmičenje je održano u tri discipline, a učesnici su se nadmetali u pikadu, stonom fudbalu i igri „Papir, kamen, makaze“.

U pikadu je učestvovalo 37 takmičara, a najbolji su bili Igor Vukasović na prvom, Željko Jovanović na drugom i Ivan Vračević na trećem mestu.

Stoni fudbal okupio je 18 ekipa. Prvo mesto osvojila je ekipa „Svi za Kosmet“, druga je bila ekipa „Kumovi Ašanja“, dok je treće mesto pripalo ekipi „Ašanja“.

U igri „Papir, kamen, makaze“ učestvovala su 22 takmičara. Najuspešnija je bila Teodora, drugo mesto osvojio je Vuk, a treće Marina.

Tekst i foto: www.pecinci.org

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