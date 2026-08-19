Obavezna obuka za bezbedno korišćenje sredstava za zaštitu bilja

Ruma-Serija predavanja za poljoprivrednike sa teritorije Opštine Ruma, Irig i Inđija o bezbednom rukovanju sredstvima za zaštitu bilja nastaviće se u septembru. Prvo je zakazano za 17.septembar u 9 časova u prostorijama Poljoprovredne stručne službe Ruma. Korisnici sredstava za zaštitu bilja će biti u obavezi da pohađaju ovu obuku radi dobijanja sertifikata, koji će im ubuduće biti neophodan pri kupovini sredstava za zaštitu bilja i njihovoj primeni. Potrebno je da poljoprivrednici podnesu zahtev za obuku kao i dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 3550,00 dinara. Zahtev se popunjava na lice koje će prisustvovati obuci i na čije ime će biti izdat sertifikat, a to može biti nosilac ili član poljoprivrednog gazdinstva ili lice zaduženo za primenu pesticida u pravnom licu. Zahtevi sa dokazom o plaćenoj taksi podnose se u prostorijama Poljoprivredne stručne službe Ruma doo, na adresi Glavna 111. Ruma, gde će se i održavati obuke.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.