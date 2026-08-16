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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u poseti Opštini Irig
Vesti | Irig
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Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić u poseti Opštini Irig

16. avgust 2026. godine

Irig-Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, posetila je Opštinu Irig. Tokom boravka u Opštini Irig predsednica Skupštine Ana Brnabić obišla je trenutno najveći infrastruktirni projekat u našoj zemlji- projekat izgradnje Fruškogorskog koridora i tunela Iriški venac.
+Danas obilazim Irig. Gledam šta smo sve u poslednjih 14 godina, zahvaljujući viziji i trudu Aleksandra Vučuća i veri i radu naših ljudi u Srbiji uradili. Srbija se podigla iz pepela. Imamo vinarstvo kakvo nikada ranije nismo imali, jer smo verovali u ljude. Plantaže jabuka koje danas stižu na sva svetska tržišta, od evropskih, do Bliskog istoka. Izgradili smo preko 600km auto-puteva i brzih saobraćajnica i gradimo dalje. Sećam se kada smo 1. maja 2021. godine obeležili početak radova na Fruškogorskom koridoru. Danas sam obišla i te radove, napisala je Brnabić na svom Instagram nalogu.
Predsednica Brnabić obišla je i Malu Remetu, tačnije plantažu jabuka Atos Fruktum i Vinariju Tadić u Neradinu.

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