Radionica u mitrovačkom Crvenom krstu

U prostorijama Crvenog krsta Sremska Mitrovica, u okviru Letnje škole podmlatka, realizovana je radionica iz programa smanjenja rizika i ublažavanja posledica od elementarnih nepogoda i drugih opasnosti (DRR). Radionicu je održala volonterka Tamara Zelenković, a prisustvovalo je 10 polaznika. Tokom radionice obrađene su teme zemljotresa, oluja i munja, kao i poplava. Polaznici su se upoznali sa uzrocima nastanka ovih prirodnih nepogoda, njihovim posledicama i pravilnim načinima reagovanja pre, tokom i nakon vanrednih situacija.

Kroz interaktivne aktivnosti, grupni rad i diskusiju, učesnici su usvajali znanja o prevenciji, merama zaštite i značaju blagovremene pripreme za delovanje u slučaju elementarnih nepogoda

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