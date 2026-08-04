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Vinska radionica u Sremskoj Mitrovici – prijave do 10. avgusta
Vesti | Sremska Mitrovica
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Vinska radionica u Sremskoj Mitrovici – prijave do 10. avgusta

4. avgust 2026. godine

Ljubitelji vina i umetnosti imaće priliku da učestvuju u jedinstvenoj radionici „Vino kao boja“, na kojoj će umesto klasičnih slikarskih boja koristiti – vino. Radionica će biti održana na terasi Turističkog info centra u okviru manifestacije „Vinski park“.

Kroz kreativno vinsko-art putovanje učesnike će voditi likovna umetnica Mira Kovačević, koja stvara u retkoj vinorel tehnici, koristeći vino kao jedini slikarski medij. Njena dela inspirisana su ženama, vinogradima i vinskom kulturom i predstavljaju spoj umetnosti, tradicije i emocije.

Tema radionice biće Gradski park, a učesnici će imati priliku da saznaju kako vino postaje slikarska boja, kako iz jedne čaše nastaje umetničko delo, kao i da se upoznaju sa osnovama vinorel tehnike. Na kraju radionice svako će poneti svoju prvu sliku nastalu od vina kao uspomenu na ovu nesvakidašnju radionicu.

Prijave su otvorene do 10. avgusta, a broj učesnika je ograničen na 20. Vino će biti obezbeđeno, kako za slikanje, tako i za degustaciju.

Zainteresovani se mogu prijaviti putem imejl adrese vinskiparksm@gmail.com, uz obavezno navođenje imena i prezimena i broja mobilnog telefona.

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