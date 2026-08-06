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Premijer Macut posetio Šid: U fokusu zdravstvo i podrška izbegličkim porodicama
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Premijer Macut posetio Šid: U fokusu zdravstvo i podrška izbegličkim porodicama

6. avgust 2026. godine

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut posetio je Šid 5. avgusta, zajedno sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković i ministrom zdravlja dr Zlatiborom Lončarom, gde je obišao Dom zdravlja i u selu Kukujevci izbegličku porodicu Vasiljević, istakavši tom prilikom da je briga o građanima među najvažnijim zadacima države.

Macut je tokom obilaska Doma zdravlja, sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i pokrajinskim sekretarom za zdravstvo dr Milanom Popovom, naglasio da se na primeru ove zdravstvene ustanove vidi kako se odgovornom politikom i ulaganjem unapređuje zdravstvena zaštita stanovništva.

On je, kao naročito važna, istakao ulaganja u zdravstvene kadrove i stručno usavršavanje zaposlenih u Domu zdravlja.

Prema njegovim rečima, od suštinske je važnosti da se u medicinskim ustanovama konstantno unapređuju kapaciteti, kako infrastrukturni, tako i kadrovski, jer je to ulaganje u budućnost našeg zdravstvenog sistema i garancija da će građani imati još kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu.

Premijer je naveo da je Dom zdravlja krajem jula dobio novi ultrazvučni aparat visoke klase, namenjen za preciznu radiološku dijagnostiku, koji će omogućiti kvalitetnije preglede dojki, štitne žlezde, limfnih čvorova i drugih organa.

Država, kako je podvukao, ulaže maksimalna sredstva u unapređenje zdravstvene zaštite stanovništva, a jačanje kapaciteta predstoji i Domu zdravlja u Šidu, u pogledu delimične rekonstrukcije.

Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Vesna Lukić iskazala je zahvalnost pokrajinskoj i republičkoj vladi na pomoći u realizaciji nabavke jednog savremenog sanitetskog vozila i neophodne opreme, što omogućava kvalitetniji rad lekara u pružanju što bolje zdravstvene zaštite građana.

Macut je u Kukujevcima, zajedno sa predsednicom Pokrajinske vlade Majom Gojković, komesarkom za izbeglice i migracije Natašom Stanisavljević i predsednikom Opštine Šid Zoranom Semenovićem, obišao četvoročlanu izbegličku porodicu Vasiljević, i istakao da je opredeljenje države da konstantno bude uz one koji su proterani sa svojih ognjišta, kako bi imali siguran i dostojanstven život.

On je ukazao na to da Komesarijat kontinuirano realizuje različite programe podrške za izbeglice i interno raseljena lica, od stambenog zbrinjavanja i dodele građevinskog materijala, do pomoći u vidu ogreva i programa ekonomskog osnaživanja.

-Ovakvu podršku, dodelu građevinskog materijala za proširenje stambenog prostora – omogućili smo i porodici Vasiljević, sa željom da ovde u Kukujevcima imaju sve uslove za normalan život i bezbrižno detinjstvo njihove dece – rekao je predsednik Vlade.

Država će nastaviti da, kroz konkretnu podršku i rešavanje stambenih i drugih pitanja, bude oslonac onima koji su svoje domove izgubili u ratovima devedesetih godina, poručio je Macut.

Izvor: www.srbija.gov.rs

Foto: Slobodan Miljević

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