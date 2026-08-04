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Veliki jubileji manastira Staro Hopovo
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Veliki jubileji manastira Staro Hopovo

4. avgust 2026. godine

Staro Hopovo -Predstojećeg vikenda manastir Staro Hopovo obeležiće velike jubileje, 540 godina od osnivanja manastira, 270 godina od osvećenja hrama Svetog Pantelejmona i 20 godina od obnove manastirskog života. Obeležavanje velikog datuma za manastir trajaće od 7. do 9.avgusta. U petak 7.avgusta od 17 sati kretaće se starohopovska litija od Novog do Starog Hopova sa moštima Svetog Pantelejmona, dok će u 20 sati biti održano i predavanje o značaju fruškogorskih manastira. Svenoćno bdenije i Sveta arhijerejska Liturgija služiće se u subotu na praznik Svetog Pantelejmona u 20 h i u ponoć, a u nedelju 9.avgusta u 9 ujutro služiće se liturgija i nakon toga uslediće i prigodan program.

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