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Sumirani rezultati projekta “Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u opštini Šid”
Društvo | Vesti | Šid
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Sumirani rezultati projekta “Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u opštini Šid”

4. avgust 2026. godine

Kao jedna od aktivnosti sumiranja rezultata, održane su završne radionice u okviru projekta „Socijalno i ekonomsko osnaživanje žena u opštini Šid“, koji je Opština Šid realizovala uz podršku GIZ-a u okviru projekta „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“.

Završne radionice, koje su realizovali predavači Ženske poslovne asocijacije, bile su usmerene na temu razvoja lokalnih mehanizama i jačanja kapaciteta za ekonomsko i društveno osnaživanje žena u zajednici. Kroz razgovore i razmenu iskustava, učesnice su imale priliku da se osvrnu na aktivnosti realizovane tokom trajanja projekta, kao i na rezultate koji će ostati kao osnova za dalji rad u ovoj oblasti.

Posebno je istaknut značaj podrške GIZ-a, zahvaljujući kojoj je Opština Šid unapredila strateška dokumenta u ovoj oblasti, jačala kapacitete i unapređivala znanje kroz saradnju i razmenu iskustava sa stručnim saradnicima i drugim gradovima i opštinama. Kao najznačajniji rezultat projekta izdvojeno je uspostavljanje Savetovališta za žene, usluge koja je poverena Centru za socijalni rad Šid i koja predstavlja važan korak u pružanju podrške ženama u lokalnoj zajednici.

foto Opština Šid

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