Jana Pavlović zlatna na završnici Sportskih igara mladih u Splitu

Na završnici Međunarodnih Sportskih igara mladih u Splitu, mlada atletičarka Atletskog kluba Sirmium iz Sremske Mitrovice, Jana Pavlović, ostvarila je veliki uspeh. Jana je u trci na 60 metara, u kategoriji devojčica trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola, osvojila zlatnu medalju i popela se na najviše postolje.

Do velikog trijumfa Jana je stigla pobedivši konkurenciju iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Ukrajine, čime je na najbolji način predstavila Srbiju, svoj grad Sremsku Mitrovicu i svoj klub, Atletski klub Sirmium.

Od početka godine Jana je trenirala sa velikom željom, jasnim ciljem i ogromnom motivacijom da izbori plasman na veliko finale i upravo tamo pruži svoj maksimum. Svoj cilj je ostvarila na najbolji mogući način, istrčala je najbolje kada je bilo najvažnije i osvojila zlato.

-Ovaj rezultat još jednom potvrđuje da se radi o izuzetno talentovanoj i perspektivnoj devojčici. Jana je svojim nastupom pokazala veliki potencijal, ali i karakter pravog sportiste. Svi u Atletskom klubu Sirmium ponosni su na Janin uspeh, a najviše njen trener Nina Džever, koja je cele godine radila sa Janom kako bi upravo zajedničkim snagama došle do ovog ogromnog uspeha i rezultata vrednog pomena, koji će biti uvertira za buduće uspehe koji dolaze – navode iz Sirmiuma.

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