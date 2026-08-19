  • sreda, 19. avgust 2026.
Jana Pavlović zlatna na završnici Sportskih igara mladih u Splitu
Sport
0 Komentara

Jana Pavlović zlatna na završnici Sportskih igara mladih u Splitu

19. avgust 2026. godine

Na završnici Međunarodnih Sportskih igara mladih u Splitu, mlada atletičarka Atletskog kluba Sirmium iz Sremske Mitrovice, Jana Pavlović, ostvarila je veliki uspeh. Jana je u trci na 60 metara, u kategoriji devojčica trećeg i četvrtog razreda osnovnih škola, osvojila zlatnu medalju i popela se na najviše postolje.

Do velikog trijumfa Jana je stigla pobedivši konkurenciju iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Slovenije i Ukrajine, čime je na najbolji način predstavila Srbiju, svoj grad Sremsku Mitrovicu i svoj klub, Atletski klub Sirmium.

Od početka godine Jana je trenirala sa velikom željom, jasnim ciljem i ogromnom motivacijom da izbori plasman na veliko finale i upravo tamo pruži svoj maksimum. Svoj cilj je ostvarila na najbolji mogući način, istrčala je najbolje kada je bilo najvažnije i osvojila zlato.

-Ovaj rezultat još jednom potvrđuje da se radi o izuzetno talentovanoj i perspektivnoj devojčici. Jana je svojim nastupom pokazala veliki potencijal, ali i karakter pravog sportiste. Svi u Atletskom klubu Sirmium ponosni su na Janin uspeh, a najviše njen trener Nina Džever, koja je cele godine radila sa Janom kako bi upravo zajedničkim snagama došle do ovog ogromnog uspeha i rezultata vrednog pomena, koji će biti uvertira za buduće uspehe koji dolaze – navode iz Sirmiuma.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sedam medalja za mlade nade Sirmiuma u Smederevskoj Palanci
categories_image
Mitrovčani veslali do medalja
categories_image
Trgovački u godini jubileja gradi budućnost sa šest selekcija
categories_image
Vjačeslav Sokolov najbrži na prvom Noćnom polumaratonu Sirmium 21/7
categories_image
Juniorke Srbije formu za Balkanijadu bruse u Sremskoj Mitrovici
categories_image
Mitrovčanke počele pripreme za novu superligašku sezonu
Povezane Vesti
categories_image

Sport

Humanitarni turnir u stonom tenisu

categories_image

Sport

U petak revija pionirskog fudbal...

categories_image

Sport

U borbenoj utakmici Srem se časn...

categories_image

Sport

Pobeda košarkašica „Srema&...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt