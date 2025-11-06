U borbenoj utakmici Srem se časno oprostio od Čelejndž kupa

Srem : AEK 0:3 (11:25, 17:25, 21:25) 49:75

Sremska Mitrovica, 5. novembar 2025. PSC Pinki, gledalaca 600; sudije Tin Vedrš (Hrvatska),

Keser Milena (Austrija)

U pravoj odbojkaškoj atmosferi, pred velikim brojem gledalaca odbojkašice Srema su poražene od objektivno bolje ekipe slavnog sportskog grčkog brenda, atinskog AEK-a. Iskustvo je bilo na strani gošći iz Atine. Četiri iskusne internacionalke, reprezentativka Francuske Diuf, Čehinja Valkova, Amerikanka Sevidž i Turkinja Jizgenč nosile su igru AEK-a. Koliko god se mlade igračice Srema trudile nisu mogle parirati tom kvalitetu. Sremove igračice su uglavnom uspevale da drže kakav takav priključak do sredine seta da bi potom padale najviše u prijemu iz koga je proizilazio i loš napad.

Među Sremovim igračicama svakako treba pohvaliti mladu tek šesnaestgodišnju Krsmanović, a i tek nešto starije Milošević i Stanković pred kojima je sjajna karijera. Raduje što se iskusna tehničarka Jakšić uigrala sa ekipom i sve više postaje nosilac igre čitavog tima. Solidnu partiju je pružila i Brazilka u ekipi Srema, Lindamara Konseisao.

U trećem setu koji praktično nije imao takmičarski značaj trener Kapric je pružio priliku i igračicama koje manje igraju i one su je zaista sjajno iskoristile držeći rezultatsku neizvesnost do pred sam kraj.

Među trinaest Sremovih odbojkašica, koje su večeras nastupale, osam su iz sopstvene škole odbojke, što najbolje govori o kvalitetu rada u klubu. Sjajna atmosfera tokom meča pokazuje u kojoj meri je Mitrovica postala grad odbojke. Srem je posle 23 godine ponovo igrao u zvaničnom međunarodnom takmičenju što je veliki uspeh igračica, trenerske ekipe i uprave predvođenih predsednikom kluba Slobodanom Stojilkovićem.

GŽOK Srem: Mihajlović Mina, Grabić Dunja, Kapric Iva, Babalj Marija, Rnjak Lana, Milošević Jana, Stanković Dunja, Krsmanović Sara, Dragović Nada, Bojić Angelina, Skočajić Teodora, Jakšić Ana, Conceisao Lindamara, trener Kapric Nikola, pom. treneri Vasiljević Nemanja i Egić Isidora

AEK: Klepku, Polinopulu, Kavadia, Valkova, Burtea, Stajku, Sevidž, Diuf, Kokoti, Jizgenč, Ksintara, Kiparisi, Vulgaraki, trener Kampuracis Konstantinos pomoćni treneri Stivačis i Angelidis

Foto: GŽOK Srem, Sremska Mitrovica

