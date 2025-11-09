Kad se srca ujedine

Pre pet godina, u trenutku kada je pokrenuta velika akcija za lečenje male Sofije, Branka Zarić iz Sremske Rače shvatila je koliko ljudi želi da pomogne, ali ne zna na koji način. Vođena željom da tu dobru volju usmeri u konkretnu pomoć, osnovala je Fejsbuk grupu za humanitarne licitacije, ne sluteći da će ona prerasti u mrežu solidarnosti koja će obuhvatiti desetine hiljada ljudi.

Danas, grupa funkcioniše uz podršku oko stotinu administratora iz cele Srbije i dijaspore. Svi rade volonterski, 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji.

Porodica, prijatelji i zajednica pružaju podršku od prvog dana, a rezultati govore sami za sebe – na dnevnom nivou prikupi se između 3.000 i 7.000 evra.

– Ne znamo tačan broj ljudi kojima smo pomogli, ali on odavno prelazi dvesta. Nekome smo obezbedili operaciju, nekome terapiju, a neko je dobio priliku da ode na lečenje u inostranstvo. Sa mnogima i danas imamo kontakt, a njihova zahvalnost je najveća nagrada za sve što radimo – kaže Branka.

Njena inspiracija je, kako kaže, želja da svi imaju jednake šanse za život i lečenje, bez obzira na materijalne mogućnosti.

– Kada čujem da je neko preživeo ili ozdravio zahvaljujući našem angažovanju, srce mi je puno. Tada shvatim da naše malo nekome može promeniti život – ističe ona.

Prošlog avgusta, grupa koja je brojala čak 360.000 članova iznenada je ukinuta od strane platforme „Meta“, uz obrazloženje o navodnom kršenju standarda zajednice.

– Mi ništa nismo prekršili i pokušali smo na sve načine da je vratimo, čak i direktnim kontaktom sa predstavnicima kompanije. Nažalost, nismo uspeli, pa smo osnovali novu grupu koja trenutno ima više od 43.000 članova – objašnjava Branka.

I pored ovog udara, entuzijazam nije oslabio. U grupi se i dalje svakodnevno organizuju licitacije, nagradne igre i humanitarne prodaje uživo. Za svoj rad, Branka je 2020. godine dobila priznanje „Lider društvene odgovornosti“, a grupa je godinu dana kasnije od PC Press dobila specijalno priznanje, dok su 2022. godine postali ponosni nosioci titule “Heroj Srbije”.

