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GALERIJA „LAZAR VOZAREVIĆ“: Radionice za decu i mlade
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
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GALERIJA „LAZAR VOZAREVIĆ“: Radionice za decu i mlade

30. jul 2026. godine

Tokom prvih dana avgusta Galerija „Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici organizuje dve kreativne radionice namenjene deci i mladima, koje će kroz igru, maštu i umetnost obogatiti letnji raspust.

Program počinje u ponedeljak, 3. avgusta, kada će od 18 časova biti održana radionica „Moj letnji pejzaž u kolažu”. Učesnici će imati priliku da uz različite likovne materijale kreiraju sopstvene letnje motive i izraze svoju kreativnost kroz tehniku kolaža.

Već narednog dana, u utorak, 4. avgusta, takođe od 18 časova, na programu je radionica „Čudesna letnja bića”, koja će mališanima omogućiti da uz pomoć mašte osmisle i naprave neobična bića inspirisana letom, prirodom i svetom fantazije.

Letnje kreativne radionice predstavljaju priliku da najmlađi provedu kvalitetno vreme u inspirativnom okruženju galerije, razvijajući umetničke veštine, kreativno razmišljanje i ljubav prema stvaralaštvu.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se pridruže i uživaju u dva popodneva ispunjena bojama, maštom i druženjem.

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