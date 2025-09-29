Pretnja unošenja hladnog oružja u OŠ „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici

Jutros je u Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici prijavljena pretnja unošenja hladnog oružja u školu. Uprava je odmah alarmirala nadležnog školskog policajca, a potom su reagovali i pripadnici MUP-a, koji su izašli na teren i sproveli sve mere bezbednosti.

Direktor škole u zvaničnom saopštenju upućenom roditeljima i starateljima naveo je da je nadležni školski policajac odmah obavešten, a sve mere bezbednosti blagovremeno preduzete. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brzo su reagovali i postupili u skladu sa svojim ovlašćenjima.

-Škola danas funkcioniše potpuno redovno, nema mesta panici, i tako će biti i ubuduće – istakao je direktor i dodao da škola svake godine preduzima maksimalne mere kako bi bezbednost učenika i zaposlenih bila prioritet.

Uprava škole zahvalila je roditeljima na razumevanju i poručila da će uvek pravovremeno reagovati kako bi se bezbednosna situacija održala na najvišem nivou.

