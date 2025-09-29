  • ponedeljak, 29. septembar 2025.
Pretnja unošenja hladnog oružja u OŠ „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici
Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Pretnja unošenja hladnog oružja u OŠ „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici

29. septembar 2025. godine

Jutros je u Osnovnoj školi „Jovan Popović“ u Sremskoj Mitrovici prijavljena pretnja unošenja hladnog oružja u školu. Uprava je odmah alarmirala nadležnog školskog policajca, a potom su reagovali i pripadnici MUP-a, koji su izašli na teren i sproveli sve mere bezbednosti.

Direktor škole u zvaničnom saopštenju upućenom roditeljima i starateljima naveo je da je nadležni školski policajac odmah obavešten, a sve mere bezbednosti blagovremeno preduzete. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova brzo su reagovali i postupili u skladu sa svojim ovlašćenjima.

-Škola danas funkcioniše potpuno redovno, nema mesta panici, i tako će biti i ubuduće – istakao je direktor i dodao da škola svake godine preduzima maksimalne mere kako bi bezbednost učenika i zaposlenih bila prioritet.

Uprava škole zahvalila je roditeljima na razumevanju i poručila da će uvek pravovremeno reagovati kako bi se bezbednosna situacija održala na najvišem nivou.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U Beočinu održana prva manifestacija „Ulica Milenkova“
categories_image
Sećanje na „Krvavi marš“
categories_image
PRIPREME PRED GREJNU SEZONU: Ništa bez bukve
categories_image
Mitrovački Crveni krst u periodu 1933 – 1941. godine
categories_image
Svetski Dan srca: „Ne propusti ni jedan otkucaj“
categories_image
Đeram u Stejanovcima
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti

Gospojina 2017. – dolazimo!

categories_image

Vesti

I Srem na sajmu u Milanu

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica ...

categories_image

Vesti | Crna hronika | Ruma

Zaplenjeno oružje

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt