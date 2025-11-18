Nedelja puna aktivnosti u „Pčelici“

Protekla nedelja u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ bila je dokaz da se učenje ne dešava samo u radnim sobama, već u zajednici, u partnerstvu sa roditeljima i kroz kontinuirano jačanje struke. U okviru Novembarskih dana, vrtići su bili košnice aktivnosti koje su povezale decu sa njihovim gradom, istorijom i, što je najvažnije, jedne sa drugima.

Grad kao učionica: Od ekologije do humanosti

Najmlađi su ove nedelje održali važne lekcije odraslima. U objektu „Zvezdica“, pokrenuta je akcija „Za lepše lice Mitrovice“. Deca svih uzrasta, motivisana ekološkim projektom, crtala su poruke o očuvanju planete. U saradnji sa Mesnom zajednicom „Sava“ i Mirjanom Medalić, ti crteži su postavljeni na ogradu fudbalskog terena kao snažan podsetnik sugrađanima. Istovremeno, u Mačvanskoj Mitrovici, Učenički parlament OŠ „Dobrosav Radosavljević – Narod“ pokazao je kako se neguje prijateljstvo. Stariji đaci su organizovali akciju prikupljanja školskog pribora za predškolce koji borave u prostorijama škole. Ovaj divan gest ne samo da je obradovao mališane već je i produbio vezu između vrtića i škole, čineći budući prelazak u prvi razred još lakšim.

Jesenja kreativnost i snaga porodice

Vrtići „Bubamara“ (objekat škola) i „Maja“ organizovali su „Šeširijade“. Deca i roditelji su kod kuće zajedno pravili jedinstvene šešire od jesenjih plodova. Ponosne povorke, poput one iz vrtića „Maja“ koja je prošetala centrom i pijacom, izmamile su osmehe svih prolaznika, dok su u „Bubamari“ deca uživala i u svom „Jesenku“, maskoti od kestena i bundeva. Uz to, u „Bubamari“ su vaspitačice (Senka, Renata i Dragana) poklonile deci predstavu „Ježeva kućica“.

Projekti koji oživljavaju: Od zubara do careva

Projektno učenje bilo je u punom zamahu. U vrtiću „Maslačak“, deca su oživela drevni Sirmijum. Kroz igru, mališani su postali arheolozi, graditelji, pa čak i rimski carevi i carice, učeći o istoriji svog grada na najbolji mogući način – proživljavajući je.

U „Leptiriću“ je, u okviru projekta „Higijena i zdravlje“, u goste došao tata Nebojša, stomatolog. Naoružan modelom vilice i velikom četkicom, pokazao je deci kako se pravilno peru zubi, razbio strah od zubara i poklonio grupi priču. Ovakav vid saradnje je neprocenjiv, jer deca uče od stvarnih stručnjaka iz svog najbližeg okruženja.

Stručnost kao temelj prakse

Da bi praksa bila ovako bogata, neophodno je stalno ulaganje u kadar. Vrhunac nedelje, koji pokazuje posvećenost ustanove profesionalizmu, bilo je održavanje Okruglog stola u vrtiću „Zvezdica“. U organizaciji Udruženja vaspitača Vojvodine, 43 učesnika iz celog Srema (S. Mitrovica, Inđija, Irig, Ruma, Vrdnik, Pećinci, Stara Pazova) diskutovalo je na ključnu temu „Izazovi komunikacije u profesionalnom okruženju“. Uz vođstvo eminentnih stručnjaka, ovaj događaj je pokazao da je „Pčelica“ prepoznata kao centar za razmenu znanja.

Pregled ove nedelje jasno pokazuje sliku moderne predškolske ustanove. „Pčelica“ nije zatvoreni sistem, već živi ekosistem koji diše sa svojim gradom. Ona povezuje generacije (đaci i predškolci), čuva planetu (MZ „Sava“), oživljava istoriju (Sirmijum), uključuje roditelje na najkreativniji način („Šeširijada“) i dovodi stručnjake u grupu (tata stomatolog). Sve ovo stoji na čvrstom temelju – stručnosti vaspitača koji se kontinuirano usavršavaju, što je i potvrđeno organizacijom Okruglog stola za ceo Srem. To je slika vrtića koji je istovremeno i sigurna luka za decu i motor razvoja cele zajednice.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.