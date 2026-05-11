Učenici i profesori Muzičke škole „Petar Krančević“ nastavili niz izuzetnih rezultata

April 2026. godine ostaće upamćen kao još jedan mesec izuzetnih rezultata, predanog rada i velikih uspeha učenika i profesora Muzičke škole „Petar Krančević“ iz Sremske Mitrovice. Na brojnim domaćim i međunarodnim takmičenjima učenici škole još jednom su pokazali visok nivo muzičkog obrazovanja, umetničke zrelosti i talenta, dostojno predstavljajući svoju školu, grad i zemlju.

Tokom aprila osvojeno je ukupno 43 nagrade i priznanja — čak 27 prvih nagrada, 12 drugih nagrada, četiri treće nagrade i tri laureatska priznanja, što još jednom potvrđuje kontinuitet kvalitetnog rada i posvećenosti svih koji učestvuju u obrazovanju mladih muzičara.

Učenici Muzičke škole „Petar Krančević“ nastupili su na brojnim prestižnim takmičenjima u Srbiji i inostranstvu, među kojima su ULJUS XIII Međunarodno pijanističko takmičenje u Smederevu, 20. Vojvodina Guitar Festival u Novom Sadu, FEDAMUS u Beogradu, IV Internacionalno takmičenje mladih izvođača i kompozitora „Oskar Štrok“ u Letoniji, X SIRMIUM MUSIC FEST u Sremskoj Mitrovici, Internacionalni susreti gudačkih instrumenata u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima, Valjevski festival horova „Horfest“, Trebinje Classic 2026, 31. Republičko takmičenje UMBPS u Beogradu, kao i Međunarodno takmičenje „Dani harmonike“ u Bijeljini.

Uspehe su ostvarili učenici: Teodora Misojčić, Mila Leona Šević, Nikola Teodorović, Nina Ilić, Nikola Matić, Leon Žarko, Milana Jančić, Matej Prokopić, Nađa Roman, Nađa Utvić, Vasja Vukotić, Lena Avramović, Nina Roman, Nikolina Konjević, Jovana Kovač, Justina Petrović, Elena Pavić, Nevena Božić, Luka Halilović, Arsen Rašić, Dušica Maksić, Mihajlo Janićijević, Ana Malbašić, Sofija Vukelić, Milan Stamatović, Ognjen Sladojević, Isidora Simunović, Natalija Kovačić, Beata Kukhto, Vasilije Laketić, Ljubica Milovanović, Filip Marić, Lenka Ćerimović, Mina Jovanović, Hristina Petrović, Lazar Gligorić, Kim Sretković, Tara Stojanović, Petar Pobrić i Dečji hor „Krančević“.

Značajne rezultate učenici su ostvarili u klasama profesora Margarite Vujović, Milice Miljanić, Ivane Ferenc, Stanislave Budošan, Vanje Jovanović, Jasne Tanasijević, Ksenije Lešević, Nine Rakić, Irene Milić, Ljiljane Nenadović, Dejana Ljutovca, Siniše Murića, Leona Kajona, Milana Čizmića, Zorane Nikolić, Jovanke Ivanić, Dušanke Gavrilović, Tatjane Miljković i Mladena Vukmira.

Veliki doprinos ostvarivanju ovih uspeha dali su i klavirski saradnici Aleksandar Cundra, Damjana Ćuk, Boris Jekić i Dragana Filimonović.

Ostvareni rezultati još jednom potvrđuju da Muzička škola „Petar Krančević“ nastavlja da bude jedan od najuspešnijih nosilaca muzičkog obrazovanja i kulture, ne samo u Sremskoj Mitrovici, već i mnogo šire, kroz kontinuiran rad sa talentovanim učenicima i posvećenim profesorima.

