Tretman suzbijanja larvi komaraca

25. maj 2026. godine

Preduzeće „Eko-san plus‟ izvršiće tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji opštine Pećinci u sredu, 27. maja. Tretman će se vršiti od 6.00 časova, preparatom Larvastop Piriprox ZG (4 kg/ha) koji nije opasan za pčele.

Tretmanom će biti obuhvaćeni kanali, jezera i bare u Kupinovu, Obrežu, Ogaru, Donjem Tovarniku, Subotištu, Ašanji i Brestaču.

