Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži i ispiranja cevovoda doći će do prekida u snabdevanju vodom u četvrtak, 27.07.2023. godine u vremenu od 9 do 13 sati u Kuzminu, Martincima i delu Laćarka i to Ul. 1.novembar – od Cerske ulice do Generalnog kanala ( neparna strana ).

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, do pojave čiste vode.

Iz JKP “Vodovod” se zahvaljuju na strpljenju i razumevanju potrošačima u ovim mestima.

