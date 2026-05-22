U utorak bez vode ulica Vase Pelagića i deo ulice Petra Preradovića

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u utorak, 26. maja, u vremenu od 8 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Petra Preradovića (od Ulice Arsenija Čarnojevića do Ulice Tarasa Ševčenka) i u Ulici Vase Pelagića u Sremskoj Mitrovici.

Nakon završetka radova moguća je pojava zamućenja vode, pa se potrošačima preporučuje da vodu ispuste iz slavine, dok se ne izbistri.

VAŽNO

Tokom celog leta, dok budu trajali radovi u Ulici Petra Preradovića, mogući su povremeni kraći zastoji vodosnabdevanja u ovoj ulici. U situacijama koje zahtevaju prekid u dužem vremenskom intervalu, potrošači će biti blagovremeno obavešteni putem medija, društvenih mreža i sajta JKP Vodovod Sremska Mitrovica.

